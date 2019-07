C’è stato un attentato suicida nell’ufficio del sindaco di Mogadiscio, in Somalia: ci sono morti e feriti

Un attentatore suicida si è fatto esplodere oggi nell’ufficio del sindaco di Mogadiscio, la capitale della Somalia, durante una riunione sulla sicurezza. Nell’attacco, ha detto la polizia somala, sono state uccise diverse persone; il sindaco di Mogadiscio, Abdirahman Omar Osman, è stato ferito e le sue condizioni sono critiche. Non è ancora chiaro come l’attentatore sia riuscito a entrare nell’ufficio del sindaco, ha scritto Associated Press. Finora non sono state diffuse rivendicazioni.

La Somalia è un paese instabile da molti anni, dove opera il gruppo islamista terrorista al Shabaab, legato ad al Qaida. In passato al Shabaab ha compiuto anche attentati contro uffici del governo.