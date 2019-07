A Bibbiano, quattro bambini sono stati nuovamente affidati ai loro genitori naturali

Quattro dei sei bambini coinvolti nell’indagine sugli affidi a Bibbiano sono tornati dai loro genitori naturali, in seguito a una decisione del Tribunale dei Minori di Bologna. La notizia era stata data in mattinata dalla Gazzetta di Reggio e in seguito è stata confermata da “fonti giudiziarie bolognesi” al sito del Corriere della Sera. Il Tribunale aveva già iniziato a valutare i sei casi riscontrando anomalie, decidendo infine i ricongiungimenti. Il caso di Bibbiano è molto discusso da giorni e riguarda presunte certificazioni fasulle, impiegate per togliere i bambini ai genitori naturali per affidarli a coppie ritenute più idonee.