Da sabato ci sono vari incendi boschivi nel centro del Portogallo

Dal pomeriggio di ieri nel centro del Portogallo una serie di incendi boschivi ha costretto parte della popolazione a lasciare le proprie case. Centinaia di vigili del fuoco stanno lavorando per spegnerli: finora solo due sono sotto controllo. Gli incendi si sono diffusi per via del forte vento nella regione, dove ora molte strade principali sono chiuse. Nella regione montuosa di Castelo Branco una cittadina è stata evacuata. Otto persone sono state ferite a causa degli incendi: sette sono pompieri; l’ottava è ferita in modo grave, con ustioni di primo e secondo grado. È stata trasportata in elicottero a Lisbona per ricevere cure adeguate.

In tutto sei regioni del Portogallo centrale e meridionale hanno ricevuto un’allerta massima per il pericolo di incendi. Il paese è molto soggetto agli incendi estivi perché ha un clima mite, grandi zone boschive ed è esposto ai venti provenienti dall’oceano Atlantico. Nel 2017 avevano causato decine di morti.