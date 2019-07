Sky Atlantic ha rimosso un tweet e una news in cui annunciava un nuovo documentario di Alessandro Di Battista, dopo alcune proteste

Sabato l’account del canale a pagamento Sky Atlantic ha rimosso un tweet in cui annunciava che avrebbe trasmesso un documentario di Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e attuale dirigente del partito. Nel programma, che dovrebbe andare in onda domenica sera per la serie di documentari Il Racconto del Reale, Di Battista dovrebbe raccontare un suo viaggio in America Centrale, diceva il tweet adesso cancellato. Dopo l’annuncio in diversi su Twitter e su Facebook si erano lamentati, compresi alcuni giornalisti e opinionisti con un seguito considerevole, in certi casi minacciando di disdire l’abbonamento a Sky. Non è però chiaro se le due cose siano collegate. Anche una news del sito di Sky Tg24 che annunciava il programma non risulta più online, così come un video pubblicato sul sito di Sky Atlantic.