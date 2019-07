Questa mattina sono stati usati dei gas lacrimogeni sulla metropolitana di Londra: ci sono due ricercati

Questa mattina intorno alle 10.15 (ora italiana) sono stati usati dei gas lacrimogeni su un treno della metropolitana di Londra, nella centrale stazione di Oxford Circus: la British Transport Police ha diffuso su Twitter le foto di due sospettati, che sono attualmente ricercati. Alcune persone sono state soccorse per attacchi di tosse e problemi respiratori, ma non ci sono state conseguenze gravi. Secondo le prime indagini, ha detto la polizia, i gas lacrimogeni sono stati usati durante una rissa.

Know them? Gas was released on a tube carriage at Oxford Circus this morning. People were treated at the scene for coughing etc. No further health concerns.

Symptoms suggest the gas was CS gas. Text us on 61016 quoting ref 171 of 20/07/19.

More info: https://t.co/AExTbznYdr pic.twitter.com/c9olq5JCyl

— BTP London (@BTPLondon) July 20, 2019