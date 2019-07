Lo stato di salute del governo è in apertura su tutti i giornali che oggi sembrano molto pessimisti sul futuro dell’alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle, fra Salvini che dice di non aver più fiducia nei 5 Stelle e Di Maio che lo accusa di voler far cadere il governo, anche se alcuni giornali sottolineano come in serata il leader della Lega abbia fatto un mezzo passo indietro sulla crisi.