Oliver Zipse sarà il nuovo CEO di BMW

Il manager tedesco Oliver Zipse diventerà il nuovo CEO di BMW: ha 55 anni, lavora in BMW dal 1991 ed entrerà in carica a partire dal prossimo 16 agosto. Zipse, che prenderà il posto del dimissionario Harald Krüger, dovrà occuparsi tra le altre cose della transizione dell’azienda verso le auto elettriche e le auto che si guidano da sole. BMW, che produce anche le Rolls-Royce e le Mini, è da tempo in difficoltà, sia a causa della generale crisi del settore automobilistico che per i grossi investimenti che sta sostenendo per lo sviluppo di auto elettriche.

