Tre uomini marocchini sono stati condannati a morte per l’omicidio, avvenuto a fine 2018, di due turiste scandinave: la 24enne danese Louisa Vesterager Jespersen e la 28enne norvegese Maren Ueland. Le due turiste furono uccise nella loro tenda in un’area isolata vicino alla città di Imlil, a sud di Marrakesh. Altre venti persone hanno avuto condanne tra i cinque e i trent’anni per aver fatto parte di un’organizzazione jihadista legata agli omicidi.