È morto Luciano De Crescenzo, filosofo, scrittore e personaggio televisivo italiano, scrivono il Mattino e Fanpage. Aveva 91 anni. De Crescenzo era nato a Napoli nel 1928 e aveva fatto molti piccoli lavoretti prima di laurearsi in Ingegneria. Era un grande appassionato e studioso di filosofia, e per questo dopo vent’anni da dirigente d’azienda abbandonò la carriera in un’azienda informatica per cominciare a scrivere – il suo primo e più famoso libro, Così parlo Bellavista, è del 1977 – e a partecipare a trasmissioni televisive che gli diedero grandissima popolarità, soprattutto con Maurizio Costanzo e Renzo Arbore. A partire dagli anni Ottanta, affiancò all’attività di scrittore anche quelle di autore televisivo, sceneggiatore e regista. In tutto ha scritto cinquanta libri, soprattutto di storia della filosofia, vendendo milioni di copie in molti paesi del mondo.