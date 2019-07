Da oggi la versione cartacea del Corriere della Sera ha caratteri più grandi e una maggiore interlinea per migliorare la leggibilità

Da oggi la versione cartacea del Corriere della Sera utilizza caratteri più grandi e una maggior interlinea (lo spazio che separa le linee di testo) per aumentare la leggibilità. Il corpo dei caratteri è passato da 9,7 a 10,2 punti tipografici, mentre l’interlinea è aumentata da 10 a 11,5. Bruno Delfino, art director del giornale, ha spiegato che la modifica – che segue quella di Repubblica, che da tempo ha allargato le dimensioni del testo – fa parte di «un’evoluzione continua e costante consapevole del rapporto forte che il giornale ha sempre mantenuto con i suoi lettori».

