Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono ancora la vicenda dei rapporti fra Lega e Russia, con la conferma del ministro dell’Interno Salvini di non voler riferire in Parlamento e la scoperta di una terza persona che avrebbe partecipato all’incontro nel quale si sarebbe discusso il finanziamento illegale alla Lega, e l’elezione a presidente della Commissione Europea dell’ex ministra della Difesa tedesca Ursula von der Leyen, votata anche dal Movimento 5 Stelle.