È morto Johnny Clegg, musicista sudafricano famoso per il suo impegno contro l’apartheid

Johnny Clegg, musicista sudafricano attivo soprattutto negli anni Ottanta e Novanta, è morto a 66 anni per un cancro al pancreas: era soprannominato “lo Zulu bianco” e trovò il successo con le band Juluka e Savuka, mischiando il pop occidentale con la musica tradizionale sudafricana, e in particolare con quella del gruppo etnico degli zulu. Clegg, che era nato in Inghilterra e si era trasferito in Africa con la madre da bambino, è ricordato anche per il suo impegno contro le politiche di segregazione razziale del governo sudafricano prima del 1994: la sua canzone più famosa, “Asimbonanga”, fu una delle prime a chiedere la scarcerazione di Nelson Mandela, che sarebbe poi diventato presidente del paese.