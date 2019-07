È morto l’ex giudice della Corte Suprema statunitense John Paul Stevens

John Paul Stevens, ex giudice della Corte Suprema statunitense, è morto a 99 anni: era stato in carica per 35 anni, dal 1975 al 2010, entrando su nomina del presidente Gerald Ford e come avvocato considerato un Repubblicano moderato, ma spostandosi man mano su posizioni sempre più progressiste diventando alla fine uno dei membri più di sinistra su questioni come diritti civili, regolamenti ambientali e laicità dello stato. Tra le altre, Stevens prese parte alla decisione del 2000 con la quale venne sospeso il riconteggio dei voti della Florida alle presidenziali tra George W. Bush e Al Gore, esprimendosi negativamente. Stevens è stato il secondo più longevo giudice della Corte Suprema, con i suoi 35 anni di servizio, e il secondo membro più anziano di sempre, con i suoi 90 anni.