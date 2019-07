Un diplomatico turco è stato ucciso in un ristorante nel Kurdistan Iracheno

Un diplomatico turco è stato assassinato in un ristorante della città di Irbil, nel Kurdistan Iracheno, ha detto il ministero degli Esteri turco: la sua identità non è ancora stata diffusa, ma si sa che lavorava nel consolato turco nella città della regione autonoma. Potrebbero esserci altri morti: fonti di sicurezza curde hanno detto a Reuters che i diplomatici uccisi sono tre, ma non ci sono altre conferme alla notizia. Secondo BBC News gli sparatori erano due: non ci sono ancora rivendicazioni.