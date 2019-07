Un edificio è crollato a Mumbai, in India: due persone sono morte e circa 40 sono disperse

Un edificio a più piani è crollato nella zona sud di Mumbai, in India: due persone sono morte e circa 40 o 50 sono disperse, probabilmente intrappolate tra le macerie. Il Times of India ha scritto che le squadre di soccorso e gli abitanti del posto hanno formato una catena e stanno scavando con le mani per rimuovere i detriti. Il luogo è difficilmente raggiungibile dai mezzi pesanti, che potrebbero velocizzare le operazioni. Secondo le prime informazioni il palazzo doveva essere demolito nel 2012.

Il crollo è avvenuto nel distretto di Dongri, nel sud della città. Fino ad ora, otto persone sono state salvate e portate all’ospedale.