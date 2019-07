Le tensioni nella maggioranza di governo sono in apertura su tutti i giornali di oggi: si parla delle critiche del presidente del Consiglio Conte al ministro dell’Interno Salvini per l’incontro fra quest’ultimo e i sindacati alla presenza dell’ex sottosegretario Siri indagato per corruzione, e della richiesta a Salvini di riferire in Parlamento sulla vicenda dei finanziamenti illeciti alla Lega dalla Russia, per la quale ieri c’è stato l’interrogatorio di Savoini, che non ha risposto ai pm.