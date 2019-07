Cosa c’è stasera in TV

Tra i film di stasera ci sarà una commedia francese che racconta la storia di una donna marocchina espulsa dalla Francia perché il suo permesso è scaduto. Si intitola Parigi a tutti i costi. Gli altri film non sono proprio una novità: un thriller del 2014 con Nicole Kidman, il secondo capitolo di Fast and Furious, uno 007 con Sean Connery e Un giorno di ordinaria follia, del 1993 e con Michael Douglas. Tra i programmi: l’ultima puntata del talk show politico condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica, e Temptation Island.

Rai Uno

21.30 – Parigi a tutti i costi

Commedia francese scritta e diretta dalla regista di origine italo-tunisina Reem Kherici. Racconta la storia di Maya, giovane stilista di una maison d’alta moda che vive a Parigi da più di vent’anni, ma che dopo un controllo della polizia viene espulsa e rimandata in Marocco perché il suo permesso di soggiorno è scaduto.

Rai Due

21.20 – Hawaii Five-0

Nuovo episodio dell’ottava stagione della serie che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii.

Rai Tre

21.20 – Before I Go to Sleep

Thriller del 2014 con Nicole Kidman e Colin Firth. Parla di una donna la cui memoria si azzera ogni volta che si sveglia, e che quindi decide di registrare in video le informazioni importanti che scopre.

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Ultima puntata di stagione del talk show politico condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21.20 – Temptation Island

Quarta puntata della nuova edizione del reality show in cui i componenti di sei coppie vivono separate per alcune settimane, circondati però da donne o uomini che sono lì apposta per corteggiarli, tentarli e, così facendo, far capire loro se sono davvero innamorati del compagno o della compagna con cui sono andati lì.

SPOILER: Ilaria sembra aver preso una decisione drastica! Chiederà il falò di confronto immediato? #TemptationIsland pic.twitter.com/ZQn7We6NKw — Temptation Island (@TemptationITA) July 14, 2019

Italia Uno

21.20 – 2 Fast 2 Furious

Film del 2003 diretto da John Singleton, secondo capitolo della fortunata serie di film basata su azione e macchine veloci. Questo in particolare non piacque molto alla critica.

La7

21.30 – Un giorno di ordinaria follia

Famoso film del 1993, diretto da Joel Schumacher, con Michael Douglas che interpreta un ex marine che in una giornata complicata di un momento difficile della sua vita inizia a comportarsi in modo sempre più violento.

Tv8

21.35 – Agente 007. Operazione Tuono

Film del 1965 di Terence Young e quarto della serie ufficiale di James Bond, personaggio qui interpretato da Sean Connery.

Nove

21.30 – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri

Secondo film della saga con protagonista Percy Jackson, un ragazzo semidio figlio di Poseidone. Questo episodio si incentra sulla ricerca del leggendario Vello d’oro, una reliquia situata nel “Mare dei Mostri”, cioè l’odierno Triangolo delle Bermuda.

Rai Movie

21.05 – Bandolero!

Film western del 1968 con James Stewart, Dean Martin, Raquel Welch e George Kennedy. Tutto inizia quando una banda tenta di rapinare una banca del Texas, ma fallisce.

Iris

21.15 – Casotto

Film del 1977, diretto da Sergio Citti e tratto da un racconto di Vincenzo Cerami, interpretato da Ugo Tognazzi, Gigi Proietti, Franco Citti e una giovanissima Jodie Foster. Il titolo fa riferimento alla grande cabina collettiva sulla spiaggia di Ostia, occupata a turno da diversi personaggi.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Bentornato Presidente

Sky Cinema Family

21.00 – Viaggio nell’isola dei dinosauri