A Primavalle, un quartiere di Roma, è in corso lo sgombero di un’ex scuola in cui vivono almeno 300 persone

A Primavalle, un quartiere di Roma, è in corso lo sgombero di un ex istituto agrario occupato in via Cardinal Capranica in cui vivono almeno 300 persone. Da ore la polizia in tenuta antisommossa sta trattando con alcuni occupanti che stanno cercando di resistere sul tetto dell’edificio, mentre fuori è in corso una manifestazione di protesta a sostegno degli sgomberati e organizzata, tra gli altri, dai movimenti per la casa.

Anche a giornalisti e fotografi è impedito avvicinarsi, contro qualsiasi diritto all'informazione. Non ci sono spiegazioni né responsabili, ma solo ordini. Il presidio dei solidali, in via Bembo 191, continua a crescere#cardinalcapranica pic.twitter.com/Ljbd2s5pj6 — Baobab Experience (@BaobabExp) July 14, 2019

Il fabbricato di via Cardinal Capranica risulta essere il primo nella lista messa insieme dopo la circolare del ministero degli Interni che impone di liberare le strutture occupate in tutta Italia. Nel frattempo il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto su Facebook che «lo stabile è pericolante» e che «immigrati e centri sociali che fanno le barricate mettono a rischio l’incolumità di donne e bambini». I manifestanti hanno convocato un presidio per oggi, alle ore 16.00, davanti a Montecitorio.