Weekly Beasts

Le code sono le protagoniste delle foto di animali di questa settimana: quella di una giraffa di due giorni al parco zoologico di Vincennes, fuori Parigi; quella di un cane a una fiera a Norimberga e quella di una balena franca australe in Brasile.

Poi ci sono un po’ di umani, in mezzo agli animali: chi imbocca storni, chi pensa a trasferire orche e capre e chi a curare una giovane otaria. Sfogliando la gallery arriverete a un cavallo che lecca il cavalletto di un videogiornalista, passando per un panda su un’amaca e fermandovi ad osservare tutti i colori di un coleottero del rosmarino, per concludere con il goffo atterraggio di un cucciolo di leone dopo un salto.