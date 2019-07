Secondo il Wall Street Journal, Huawei licenzierà centinaia di dipendenti negli Stati Uniti

Il Wall Street Journal dice che l’azienda cinese di tecnologia Huawei licenzierà centinaia di persone della Futurewei Technologies, un suo ramo che si occupa di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti. Circa 850 dipendenti lavorano nei centri di ricerca di Futurewei Technologies in Texas, California e Washington. Come riportato dal Wall Street Journal citando fonti dentro Huawei, ad alcuni dipendenti sarebbe stata data la possibilità di essere trasferiti in Cina. I licenziamenti sarebbero collegati alla decisione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti del 16 maggio in merito al divieto per le aziende tecnologiche statunitensi di fare affari con quelle cinesi. La decisione ha limitato la capacità di Huawei di acquistare negli Stati Uniti componenti e software fondamentali per i suoi prodotti. Nel 2018, Huawei aveva speso 11 miliardi di dollari in tecnologia prodotta negli Stati Uniti.