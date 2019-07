Cosa c’è stasera in tv

Per fortuna stasera in tv c’è I tre giorni del condor, perché altrimenti saremmo abbandonati alle repliche di Un passo dal cielo (una serie italiana che vanta la partecipazione di Fedez nella parte di se stesso), alla miliardesima puntata di N.C.I.S., a un film triste su due adolescenti gravemente malati che si amano, e a un film in cui Banderas fa un errore dietro l’altro, rispetto alla propria sopravvivenza, o al Maurizio Costanzo Show.

Però appunto, c’è I tre giorni del condor. Su Iris, o per intero su YouTube, per chi non ha Iris.

Rai 1

21.25 – Un passo dal cielo

Replica del secondo episodio della quarta stagione di Un passo dal cielo, serie italiana ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale: in questa stagione non c’è più Terence Hill, il protagonista è Daniele Liotti e c’è anche Fedez, nel ruolo di se stesso.

Rai 2

21.20 – N.C.I.S.



L’N.C.I.S. è una squadra di agenti speciali che si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. L’episodio di stasera è il 14esimo della 15esima stagione: lo specifichiamo per chi pensava che a un certo punto gli sceneggiatori avrebbero esaurito le idee.

🛶 Gibbs lavora a un caso che riguarda il ritrovamento del cadavere di un Comandate della Marina in un furgone rubato. 👀 Stasera in prima serata @NCIS_CBS pic.twitter.com/HMFEWzaiYT — Rai2 (@RaiDue) July 14, 2019

Rai 3

20.20 – Black Butterfly

È un film di due anni fa – un “thriller psicologico” – con Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers e Piper Perabo che illustra perfettamente perché non dovresti invitare a casa tua uno sconosciuto che hai raccattato sul ciglio della strada in mezzo ai boschi.

Rete 4

21.25 – Maurizio Costanzo Show



Sapete quante puntate del Maurizio Costanzo Show sono andate in onda dal 1982 a oggi? 4441.

Canale 5

21.21 – Colpa delle stelle

È un film del 2014 tratto dal bestseller omonimo di John Green, uscito nel 2012. È la storia d’amore triste di due adolescenti malati di cancro.

Italia 1

21.20 – Poliziotto in prova

Ben Barber (Kevin Hart) lavora nel servizio di sicurezza di un liceo quando riceve la lettera che gli comunica di essere stato accettato nell’accademia di polizia. Vuole sposare le sua fidanzata, Angela, ma per farlo deve conquistare il rispetto del cognato, un agente di polizia piuttosto noto e temuto che, per metterlo alla prova, lo porta con sé in un turno.

La7

21.15 – Atlantide

Una nuova puntata del programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori.

Iris

21.00 – I tre giorni del condor

Un ricercatore della CIA è l’unico superstite di una sezione di New York dell’organizzazione, dopo l’attacco di un gruppo di sicari. Scopre che c’è dietro la CIA stessa, un suo settore deviato.

Rai Movie

21.10 – Chef – La ricetta perfetta

Un cuoco che lavora in un popolare ristorante di Los Angeles viene licenziato per aver fatto un casino con i social e un critico gastronomico. Si ritrova a Miami, dove si allea con l’ex moglie, il suo migliore amico e suo figlio, a gestire un “foodtruck”. Tutto finisce bene.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 –A-X-L: Un’amicizia extraordinaria