La Federazione Internazionale degli Scacchi ha sospeso un importante giocatore per aver barato usando un cellulare in bagno

La Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE) ha sospeso un importante giocatore che aveva barato usando un cellulare in bagno durante gli Open di Strasburgo, in Francia. Il giocatore sospeso si chiama Igors Rausis, ha 58 anni ed è di origine ceca e lettone: è un gran maestro dal 1992 (il riconoscimento più alto dato dalla FIDE), è il numero 53 nelle classifiche mondiali ma era da tempo sospettato di imbrogliare durante le partite, scrive il Guardian. In un controllo durante una partita degli Open di Strasburgo venerdì 12 luglio, ha detto la FIDE, è stato trovato un telefono cellulare nel bagno appena usato da Rausis: lui ha ammesso che il telefono gli apparteneva.

Fino a venerdì non c’erano prove del fatto che Rausis barasse durante le partite, ma da tempo i suoi risultati erano migliorati in modo sospetto, e quasi improvvisamente.