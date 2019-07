Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1

Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1, che si correrà domenica nel Regno Unito. Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, e compagno di squadra di Bottas, partirà invece in seconda posizione, davanti al pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc. L’altro pilota della Ferrari, il tedesco Sebastian Vettel, partirà in sesta posizione. La gara comincerà domenica pomeriggio alle 16.10.