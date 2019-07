Cinque persone sono state ferite oggi durante la corsa dei tori a Pamplona

Oggi, cinque persone sono state ferite mentre partecipavano alla corsa dei tori di Pamplona, nel nord della Spagna. La Croce Rossa ha detto che due persone si sono ferite alle braccia dopo essere cadute, altre due hanno contusioni alla testa e una al torace. Durante il festival di San Firmino, dal 7 al 14 luglio, ogni mattina migliaia di persone corrono per 875 metri per le vie della città di Pamplona inseguite da sei tori. Nei giorni scorsi durante la corsa un uomo era stato incornato, e sono 67 le persone che sono state assistite dalla Croce Rossa per ferite più o meno gravi.