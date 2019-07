Ferrero comprerà l’azienda dolciaria danese Kelsen per 300 milioni di dollari

Una delle società del gruppo Ferrero comprerà l’azienda dolciaria danese Kelsen per circa 300 milioni di dollari. Lo ha annunciato venerdì la statunitense Campbell Soup Company (quella della famosa zuppa di Andy Warhol), che controllava Kelsen. L’operazione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2020, scrive Repubblica. Kelsen, che ha circa 400 dipendenti, è famosa principalmente per i biscotti venduti con il marchio Royal Dansk nella famosa scatola di latta blu. La vendita di Kelsen fa parte del più ampio progetto di Campbell’s di cedere le sue controllate in Europa.