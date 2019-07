C’è stato un grosso incendio sull’isola di Maui, nelle Hawaii

I residenti e i turisti di una delle isole dell’arcipelago delle Hawaii, l’isola di Maui, hanno dovuto lasciare le loro case per diverse ore a causa di un grande incendio iniziato giovedì. Fonti locali riportate dal Guardian parlano di migliaia di persone evacuate. L’incendio è stato segnalato a partire dalle 10.30 di giovedì, ora locale, in una zona con boschi e campi incolti, ma si è allargato velocemente a causa del forte vento. Nonostante la zona dell’incendio sia attraversata da una strada molto trafficata, sembra che non ci siano feriti o danni gravi a strutture ed edifici.

Evacuations ordered as blaze tears through Hawaii's Maui island. More here: https://t.co/Jxv9M953tE pic.twitter.com/3cB6nrx0fU — Reuters Top News (@Reuters) July 12, 2019

Le due strade principali dell’isola sono rimaste chiuse fino a giovedì sera a causa del fumo, così come anche l’aeroporto di Maui. Nella tarda serata di giovedì, venerdì mattina in Italia, la contea di Maui ha scritto su Facebook che le persone evacuate potevano rientrare nelle loro case.