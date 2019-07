Celebripost

L’elenco delle persone che valeva la pena fotografare questa settimana inizia con Boris Johnson che mangia il gelato, la regina Elisabetta tra i campi di grano e il grande photobomb di Brad Pitt a Margot Robbie, durante il photocall di C’era una volta a… Hollywood. Per gli appassionati della serie tv La casa di carta ci sono Ursula Corbero, Alvaro Morte e Pedro Alonso, prima di rivederli nella terza stagione la settimana prossima. Poi Beyoncé e la figlia Ivy Blue, ma anche Donald Glover, alla prima di Il re leone. E infine tra gli spalti del torneo di Wimbledon si sono visti David Beckham, che attira le attenzioni delle signore che ha intorno, e le ex tenniste Billie Jean King e Martina Navratilova che si danno il pugno dopo che la loro presenza è stata annunciata al resto del pubblico (conoscete un modo migliore per dire “darsi il pugno” in italiano?).