Decine di passeggeri di un aereo della Air Canada hanno riportato ferite a causa delle turbolenze incontrate in volo

Decine di passeggeri di un aereo della compagnia canadese Air Canada hanno riportato ferite durante un volo a causa delle anomale turbolenze incontrate. L’aereo, che era partito da Vancouver e diretto a Sydney, in Australia, è stato deviato verso le isole Hawaii, ed è atterrato a Honolulu: a bordo c’erano 269 passeggeri e 15 membri dell’equipaggio. «Le informazioni in nostro possesso indicano che circa 35 persone sono state ferite lievemente», ha detto Angela Mah, portavoce della compagnia. Secondo quanto riferito dai soccorritori, invece, 9 persone avrebbero riportato ferite gravi.

Le persone ferite hanno riportato tagli, escoriazioni, lividi e dolori alla schiena e al collo. Una volta atterrati a Honolulu, i passeggeri sono stati condotti in ospedale, e dopo alcune ore tutti tranne uno sono stati dimessi. Secondo quanto raccontato dai passeggeri, le turbolenze sono state molto forti e inaspettate, facendo sobbalzare in aria alcuni di quelli che non avevano la cintura allacciata e facendoli sbattere col tetto dell’aereo. «Ho visto un gruppo di persone colpire il tetto. Due hostess stavano portando del cibo in quel momento e anche loro hanno sbattuto contro il tetto. Ma nel complesso le persone sembrano stare bene, non sembra che ci siano ferite gravi», ha detto uno dei passeggeri.