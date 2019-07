Apple ha disattivato l’app Walkie-Talkie per Apple Watch, per un problema di sicurezza che consentiva di spiare le conversazioni altrui

Apple ha disattivato Walkie-Talkie, la sua applicazione per scambiarsi messaggi vocali tramite Apple Watch, a causa di un problema di sicurezza che avrebbe potuto consentire alle persone di ascoltare le conversazioni altrui tramite i loro iPhone. Apple ha spiegato di non essere a conoscenza di nessun caso specifico di sfruttamento dell’errore di programmazione, ma per precauzione non ha fornito indicazioni sul problema in sé né su come potesse essere sfruttato. Sugli Apple Watch, l’app Walkie-Talkie continua a esistere, ma se si prova a utilizzarla non funziona: resterà inattiva fino a quando l’azienda non avrà diffuso un aggiornamento per risolvere la situazione.