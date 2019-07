Lo sciopero del trasporto pubblico di Milano, giovedì 11 luglio

Domani, giovedì 11 luglio, ci sarà uno sciopero dei trasporti di 24 ore a Milano, proclamato dal sindacato CUB Trasporti (Confederazione Unitaria di Base). Lo sciopero riguarderà tutti i dipendenti di ATM, l’azienda dei trasporti milanese, ed è stato indetto per protestare contro alcune cose e per richiederne altre: «Contro la liberalizzazione, la privatizzazione, e la finanziarizzazione del TPL milanese e dell’hinterland; contro le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti del Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e/o sub-appalto anche complementari al trasporto; contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm; per l’affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm; per l’affidamento diretto al Gruppo Atm dei servizi di TPL della Città Metropolitana Milanese».

Giovedì 11 luglio la sigla sindacale CUB Trasporti ha proclamato uno sciopero di 24 ore. A Milano possibili disagi dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Tutte le informazioni a questa pagina: https://t.co/WPkxXTkamW pic.twitter.com/Jz5kalyip5 — ATM (@atm_informa) July 4, 2019

Anche se è stato comunicato che lo sciopero durerà 24 ore, gli orari in cui il servizio è a rischio saranno limitati: dalle 8.45 alle 15, e poi dalle 18 fino al termine del servizio. Lo sciopero riguarderà anche i lavoratori della linea NET (Nord Est Trasporti) di Monza: per loro durerà dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del servizio, mentre per il servizio extraurbano durerà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Inoltre potrà scioperare anche il personale della funicolare di Como-Brunate: in questo caso i lavoratori potranno scioperare dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 al termine del servizio.