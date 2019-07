Cosa c’è stasera in TV

Ai piani alti delle reti televisive italiane devono essere convinti che nessuno di voi resterà a casa a guardare la tv, questa sera. In programmazione ci sono per lo più vecchi film, vecchie serie tv o cose ancora più vecchie. Mediaset punta tutto su alcune nuove puntate di Chicago Fire, per gli appassionati di vigili del fuoco, mentre la Rai sulla serie tv The Resident. Il film più interessante della serata è probabilmente Le comiche 2, del 1991.

Rai Uno

21.25 – The Resident

Altri tre episodi della prima stagione di una serie televisiva statunitense che in Italia è stata già trasmessa da Fox e che intanto è arrivata alla sua terza stagione. Racconta di due medici e un’infermiera di un grande ospedale che scoprono le attività pericolose e illecite di alcuni loro rinomati colleghi. Uno dei protagonisti è Matt Czuchry, che potreste aver già visto in The Good Wife.

Rai Due

21.20 – Squadra speciale Cobra 11

Tre nuovi episodi della quinta stagione della serie tv tedesca che parla di una squadra della polizia autostradale composta principalmente da due poliziotti: uno è lo stesso da 21 stagioni, l’altro è cambiato molte volte.

Rai Tre

21.20 – Tutta colpa del vulcano

Commedia francese del 2013 su un ex marito e un’ex moglie che si ritrovano a fare un viaggio in auto attraverso l’Europa dopo che il loro volo è stato cancellato per via dell’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, in Islanda.

Rete 4

21.30 – Freedom – Oltre il confine

Puntata del programma televisivo di Roberto Giacobbo (quello di Voyager).

Canale 5

21.17 – Rosy Abate

Terza puntata di una miniserie spinoff di Squadra antimafia, andata in onda per la prima volta nell’autunno 2017. Rosy Abate è la potente capofamiglia mafiosa di Squadra Antimafia che a un certo punto finge la propria morte per poter cambiare vita nascondendosi in Liguria. La miniserie racconta di questa nuova umile vita della ex boss, che ovviamente non riesce a scappare del tutto dal suo passato: tra poche settimane Canale 5 trasmetterà la seconda stagione della serie.

Italia Uno

21.21 – Chicago Fire

Tre episodi in prima tv della sesta stagione della serie tv di NBC sul dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago, con Jesse Spencer e Taylor Kinney.

La7

20.30 – In onda

Programma di approfondimento e attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese.

TV8

21.35 – Le comiche 2

Film comico a episodi del 1991 diretto da Neri Parenti, con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio.

Rai 5

21.15 – Il Cammino per Santiago

Film del 2010 in cui un medico americano parte per il cammino DI Santiago per recuperare il corpo del figlio morto durante il cammino Di Santiago. Non trovate irritante quel PER nel titolo?

Rai Movie

21.10 – Un fidanzato per mia moglie

Commedia del 2014 con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Geppi Cucciari. Racconta di un uomo che ne paga un altro per sedurre sua moglie in modo da farsi lasciare.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Deadpool 2