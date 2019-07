Si è dimesso un ministro del governo croato

Il primo ministro della Croazia, Andrej Plenković, ha accettato lunedì le dimissioni del ministro della Pubblica amministrazione, Lovro Kuščević, da settimane accusato dalla stampa di aver ottenuto guadagni illeciti quando era sindaco della città di Neresi. Secondo le accuse, Kuščević avrebbe abusato del suo ruolo nella gestione dei beni immobiliari nell’isola dalmata di Brazza, dove si trova Neresi. Giovedì scorso il Partito socialdemocratico, il maggiore partito di opposizione del paese, aveva chiesto un voto di sfiducia nei confronti di Kuščević, che ha respinto ogni accusa ma ha detto di volersi dimettere per proteggere il governo.

