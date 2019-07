C’è stato un terremoto di magnitudo 6.9 in Indonesia, nel mare delle Molucche: l’epicentro è stato localizzato 129 chilometri a ovest dell’isola di Ternte ed è stato diffusa un’allerta tsunami. La scossa è stata intorno alle 10 di sera ora locale, quando in Italia erano le 17; per il momento non ci sono notizie di danni.