Cosa c’è stasera in tv

Rai Due questa sera trasmetterà le prime tre puntate del rifacimento della famosa serie tv Streghe, e gli altri canali Rai hanno una programmazione di repliche e vecchi film. Il film più interessante della serata è probabilmente Vittoria e Abdul, su Canale 5, a meno che non siate dei grandi appassionati di Italia’s Got Talent.

Rai 1

21.25 – Un passo dal cielo

Replica del primo episodio della quarta stagione di Un passo dal cielo, serie italiana ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale: in questa stagione non c’è più Terence Hill, il protagonista è Daniele Liotti e c’è anche Fedez, nel ruolo di se stesso.

Rai 2

21.05 – Streghe



Primi tre episodi di un rifacimento dell’omonima serie tv andata in onda in Italia tra il 1999 e il 2001.

👩‍❤️💋👩 “Ricordatevelo sempre, niente è più forte del vostro legame di sorelle”, stasera 21.05 in prima visione assoluta su #RAI2 la serie “Streghe” 🧙‍♀️ @cw_charmed pic.twitter.com/THGyyYPUQD — Rai2 (@RaiDue) July 7, 2019

Rai 3

20.20 – Flightplan – Mistero in volo

Thriller del 2005 diretto da Robert Schwentke (che tra le altre cose è il regista di Insurgent, sequel di Divergent). La protagonista è Jodie Foster e racconta la storia e l’allucinazione di una madre che ha perso la figlia.

Rete 4

21.30 – Quarto Grado



Programma di approfondimento su casi di cronaca rimasti irrisolti, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

21.16 – Vittoria e Abdul

Film del 2017 di Stephen Frears, con Judi Dench che interpreta la regina Vittoria e che racconta l’amicizia della regina con il suo segretario indiano Abdul Karim.

Italia 1

21.19 – Come ti rovino le vacanze

Commedia del 2015, quinta della serie nota con il titolo inglese “Vacation” e nata con il famoso film National Lampoon’s Vacation

La7

20.30 – Atlantide

Questa sera nel programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori si racconterà la storia di Emanuela Orlandi, la ragazza che scomparve in Vaticano nel 1983.

TV8

21.35 – Italia’s Got Talent (Best of)

Il meglio del talent show condotto da Lodovica Comello con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Claudio Bisio e Frank Matano.

Iris

21.16 – Vacanze in America

Commedia del 1984 diretta da Carlo Vanzina, con Christian De Sica, Jerry Calà, Claudio Amendola ed Edwige Fenech, sulle vicissitudini di un gruppo di studenti in vacanza negli Stati Uniti.

Rai Movie

21.10 – Alla ricerca di Jane

Film del 2013 su una donna con un’ossessione per il personaggio di Mr. Darcy interpretato da Colin Firth nell’adattamento televisivo del romanzo di Jane Austen “Orgoglio e pregiudizio”.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Spider-Man 2