Mad Magazine chiude, di fatto

Mad Magazine, una delle riviste umoristiche più famose degli Stati Uniti, uscita per la prima volta nel 1952, non verrà più pubblicata regolarmente e distribuita in edicola a partire dal prossimo autunno. La testata non cesserà completamente di esistere: il suo editore DC Comics ha detto che continueranno a uscire numeri speciali alla fine dell’anno e altre raccolte di classici, che saranno però venduti solo nei negozi di fumetti o inviati per posta agli abbonati. Mad Magazine era considerata una sorta di istituzione del panorama editoriale statunitense: il giornale era diventato famoso grazie alla propria capacità di fare satira sulla politica, le figure pubbliche e la cultura statunitensi. Finire con una caricatura sulla copertina della rivista equivaleva in un certo senso a conquistare la copertina di una rivista come Time ed era un privilegio per pochi, toccato negli anni a personaggi come Barack Obama e Richard Nixon.