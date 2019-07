Boeing donerà 100 milioni di dollari alle famiglie delle vittime dei due incidenti dei 737 Max

Boeing, la grande società statunitense costruttrice di aeroplani, ha annunciato che donerà complessivamente 100 milioni di dollari (circa 90 milioni di euro) alle famiglie delle persone morte nei due incidenti dei suoi 737 Max, avvenuti uno a ottobre in Indonesia e l’altro lo scorso marzo in Etiopia. Boeing ha detto che la cifra verrà distribuita un po’ alla volta in vari anni e servirà a aiutare economicamente le famiglie coinvolte negli incidenti, finanziando l’istruzione e altri programmi di sostegno. «Le famiglie e le persone care di chi era a bordo hanno le nostre più sentite condoglianze e ci auguriamo che questa iniziativa possa aiutarli a trovare conforto», ha detto Dennis Muilenburg, CEO di Boeing. In tutto le persone morte nei due incidenti sono 346 e dallo scorso marzo tutti i Boeing 737 MAX del mondo sono bloccati a terra, dopo che è emerso che gli incidenti erano stati causati da un problema a un sistema antistallo tipico di quel nuovo modello di aereo.