La maggior parte dei giornali di oggi apre sull’accordo raggiunto fra i governi dei paesi dell’Unione Europea per la nomina di due donne, la tedesca Ursula von der Leyen e la francese Christine Lagarde, come nuove presidenti della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea. Gli altri giornali titolano sulla decisione del gip di Agrigento di non convalidare l’arresto per Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch 3, mentre il Giornale e la Nazione si occupano degli arresti nell’inchiesta su quattro onlus che gestivano l’accoglienza dei migranti, e il Fatto pubblica nuove intercettazioni dell’indagine sui rapporti fra politica e magistratura.