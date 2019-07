Venus Williams è stata eliminata al primo turno di Wimbledon dalla 15enne Cori Gauff

La tennista statunitense Venus Williams è stata eliminata al primo turno del torneo Wimbledon dalla 15enne sua connazionale Cori Gauff. Williams, che ha 39 anni ed è la numero 44 al mondo, ha perso in due set con il punteggio 6-4, 6-4: in passato aveva vinto per cinque volte il torneo di Wimbledon, uno dei più prestigiosi al mondo e il più importante giocato sull’erba. Gauff, che ha raccontato di essere stata da sempre una grande ammiratrice di Venus Williams e di sua sorella Serena Williams, giocherà al secondo turno contro Magdalena Rybarikova.