14 persone sono morte a causa di un incendio a bordo di un sommergibile della Marina russa nel mare di Barents

14 persone sono morte lunedì a causa di un incendio a bordo di un sommergibile della Marina russa nel mare di Barents. Il sommergibile, di base nel porto di Severomorsk, vicino al confine con la Finlandia, era usato per ricerche scientifiche e l’incendio a bordo si è sviluppato durante una missione. Le 14 persone morte, parte dell’equipaggio del sommergibile, sono state intossicate dal fumo che si è diffuso nel sommergibile. Il ministero della Difesa ha detto che sull’incidente verrà aperta un’indagine guidata dal comandante in capo della Marina.

