A Casoria, in provincia di Napoli, un camion dei rifiuti è precipitato in una voragine che si è aperta in mezzo alla strada in largo San Mauro. L’incidente è stato lunedì mattina intorno alle 6: il buco che si è aperto, a causa di un cedimento sotto la strada, è profondo circa 12 metri e largo 8. L’autista del camion è stato recuperato dai vigili del fuoco ed è solo lievemente ferito. A causa dell’incidente, che ha provocato anche la rottura di una conduttura del gas, sono state evacuate le case e i negozi intorno a largo San Mauro.