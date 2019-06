Le previsioni meteo per domani, venerdì 28 giugno

Non è neanche iniziato luglio, però le temperature estive sono iniziate eccome, quindi quelli che soffrono il caldo devono trovare un rimedio per resistere almeno altri due mesi: barricarsi prima in ufficio e poi a casa con l’aria condizionata potrebbe essere una soluzione, anche se comporta alcuni problemi come azzerare la propria vita sociale e inquinare l’ambiente. Prendere due mesi di ferie e andare nell’emisfero sud (dove è inverno) potrebbe essere un’altra soluzione, ma è oggettivamente un po’ complicata. Purtroppo la soluzione più facile rimane rassegnarsi e buttarsi in piscina o al mare nei momenti liberi.

Se il vostro momento libero per buttarvi a mare è venerdì, siete fortunati: le previsioni meteo dicono che sarà bello tutto il giorno quasi ovunque. L’unica pioggia, breve, è prevista in provincia di Rieti a metà giornata. Poi ci sarà qualche nuvola sparsa soprattutto di pomeriggio e di notte, al Centro-Sud e nel Nord-Est, ma niente di preoccupante.

Le previsioni meteo per Roma

La massima sarà di 37 gradi, la minima di 24. Probabilmente quell’iconcina con il termometro che segnala alte temperature non ci abbandonerà per molto tempo.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano la situazione di venerdì sarà praticamente identica a quella di Roma. Anzi forse un po’ peggio perché la temperatura minima sarà più alta di 3 gradi.