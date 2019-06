A Vienna un palazzo è parzialmente crollato probabilmente a causa di una fuga di gas, sei persone sono state ferite

Un palazzo nel centro di Vienna, in Austria, è parzialmente crollato probabilmente a causa di una fuga di gas. La polizia austriaca ha confermato la notizia, dicendo che c’è stata un’esplosione e che ci sono almeno 6 persone ferite: due sarebbero in condizioni gravi, quattro avrebbero solo ferite lievi. La polizia ha anche chiesto che non vengano diffusi online video e foto dell’incidente.

#Verkehrssperren rund um den Einsatz in der #Pressgasse. Folgende Straßenzüge sind gesperrt:

– Pressgasse

– Heumühlgasse

– Operngasse ab Karlsplatz

– Margretenstraße

Die Verbindung zwischen Wiedner Hauptstraße und Wienzeile über Schleifmühlgasse befahrbar! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) June 26, 2019