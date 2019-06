Il Real Madrid avrà una squadra femminile

Il Real Madrid era l’unico grande club europeo a non avere ancora una squadra femminile. La crescita del campionato spagnolo negli ultimi anni è stata rapida, e questo ha evidenziato ulteriormente la mancanza del Real Madrid, il club più famoso del mondo. Lo scorso maggio, inoltre, il Barcellona, storico rivale dei madrileni, è diventato il primo club spagnolo a disputare una finale di UEFA Champions League femminile, poi persa 4-1 contro le francesi del Lione.

La dirigenza della squadra di calcio spagnola del Real Madrid ha annunciato che a partire dal prossimo anno istituirà la sua prima squadra femminile. Entro il primo luglio 2020 il club rileverà la proprietà del già esistente Club Deportivo Tacon, squadra femminile madrilena attualmente in prima divisione nazionale. Nel frattempo il CD Tacon utilizzerà le strutture del club e si allenerà nel centro sportivo di Valdebebas, lo stesso utilizzato dalla squadra maschile. L’accordo verrà presentato ufficialmente alla prossima assemblea dei soci.

