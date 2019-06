Apple ha acquisito Drive.ai, una startup per i sistemi di guida autonoma dei veicoli

Apple ha acquisito Drive.ai, una startup che progetta sistemi per la guida autonoma dei veicoli con una valutazione intorno ai 200 milioni di dollari. La società, verso la quale avevano mostrato interesse diverse altre aziende, ha terminato le attività un paio di settimane fa e decine di suoi ingegneri e dipendenti sono state assunte da Apple. Il costo dell’acquisizione non è stato rivelato, ma Drive.ai era in difficoltà e alla ricerca di un acquirente da diversi mesi. L’operazione conferma l’interesse di Apple per i sistemi a guida autonoma, sui quali non ha mai fornito particolari dettagli. Negli scorsi anni si era parlato di un impegno più aggressivo e diretto da parte di Apple nel settore, ma l’azienda ha poi rivisto i propri piani e non è chiaro a quali nuovi progetti stia lavorando.