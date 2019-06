Da ottobre Maximo Ibarra sarà il nuovo amministratore delegato di Sky Italia. Ha presentato oggi le sue dimissioni da CEO dalla società di telecomunicazioni olandese KPN, per la quale continuerà comunque a lavorare nei prossimi mesi. Ibarra, italiano nato in Colombia, in precedenza aveva lavorato per Fiat, Telecom, Vodafone, Benetton e Wind, di cui era stato amministratore delegato dal 2012 e per cui nel 2016 si era occupato della fusione tra Wind e 3 Italia, diventando in seguito CEO della nuova società Wind Tre.