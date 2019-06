Più di 400 scuole sono state chiuse in Malesia dopo che almeno 75 studenti avevano avuto vomito e problemi di respirazione, probabilmente dovuti all’inquinamento dell’area. Le scuole chiuse si trovano nello stato di Johor, a sud della Malesia peninsulare, e sono tutte vicino all’area industriale di Pasir Gudang. Come spiega BBC, già a marzo circa 4mila persone, perlopiù bambini, ebbero problemi simili, in quel caso dovuti all’inquinamento del fiume vicino al quale vivevano. Le autorità della Malesia – quasi mai particolarmente trasparenti quando accadono incidenti o situazioni imbarazzanti – sostengono però che i due incidenti non siano collegati.