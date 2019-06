David Duckenfield, responsabile della sicurezza il giorno della strage di Hillsborough, sarà processato di nuovo per omicidio colposo

Duckenfield ha 74 anni ed era il responsabile della sicurezza quando il 15 aprile 1989 – durante una partita di calcio della FA Cup, la coppa nazionale inglese – si verificò una delle più sanguinose stragi nella storia del calcio: 95 tifosi del Liverpool morirono schiacciati dalla calca a causa di una cattiva gestione delle entrate all’interno dello stadio Hillsborough di Sheffield, dove stavano giocando Liverpool e Nottingham Forest. Un’altra persona morì alcuni anni più tardi per le ferite riportate quel giorno.

David Duckenfield, l’ex poliziotto che era responsabile della sicurezza il giorno della strage di Hillsborough, sarà processato di nuovo per omicidio colposo. La decisione è arrivata dopo che ad aprile un precedente processo non era riuscito a raggiungere un verdetto nei suoi confronti. Il nuovo processo inizierà il 7 ottobre, scrive BBC.

