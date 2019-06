La società farmaceutica AbbVie acquisirà la società irlandese Allergan, nota per il Botox

La società farmaceutica statunitense AbbVie ha detto oggi che acquisirà la società irlandese Allergan, il cui prodotto più noto è il Botox. Per acquisire Allergan, AbbVie spenderà circa 63 miliardi di dollari. Il Sole 24 Ore scrive che «l’obiettivo è aggiungere attività terapeutiche in rapida crescita come l’estetica medica e la cura degli occhi». Dopo l’annuncio dell’acquisizione, le azioni di AbbVie hanno perso circa il 15 per cento del loro valore, mentre quelle di Allergan sono salite di circa il 25 per cento.

