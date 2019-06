La Nazionale di calcio Under 21 è stata eliminata dagli Europei di calcio per via del pareggio di stasera fra Romania e Francia. La Nazionale italiana aveva disputato la sua ultima partita del girone sabato sera, vincendo 3-1 contro il Belgio, ma non era riuscita ad arrivare prima nel girone: per passare alle semifinali come migliore seconda della fase a gironi doveva sperare che stasera la Romania battesse la Francia, o che la Francia battesse con una notevole differenza reti la Romania. Nessuna delle due cose si è realizzata: a Francia e Romania bastava un pareggio per passare entrambe, e la partita è finita 0-0.

La Nazionale Under 21 che ha partecipato agli Europei era considerata una delle più forti degli ultimi anni: ci hanno giocato diversi calciatori nel giro della Nazionale maggiore e stabilmente titolari nelle proprie squadre di Serie A, come Federico Chiesa della Fiorentina, Lorenzo Pellegrini della Roma, Nicolò Barella del Cagliari e Alex Meret del Napoli.