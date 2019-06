Mario Sechi sarà il nuovo direttore dell’agenzia di stampa Agi

Mario Sechi, ex direttore del Tempo, sarà il nuovo direttore dell’agenzia di stampa Agi, dice il sito Prima Comunicazione. Prenderà il posto di Riccardo Luna, che ricopre la carica dal 2016. Sechi, 51 anni, ha lavorato al Giornale, all’Unione Sarda, a Panorama, al Foglio ed è stato vicedirettore di Libero, prima di assumere la direzione del Tempo tra il 2010 e il 2013. Quell’anno si candidò anche al Senato con Scelta Civica di Mario Monti, senza essere eletto.

